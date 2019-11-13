Kayıt
13:45 13 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bank Asya

    Sabah yazarı: Bank Asya'yı kurtarmak için Eximbank'ı dolandırdılar

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol

    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından yazılan bir rapora yer verdi ve 'Bank Asya'nın kurtarılması için Eximbank’ın 109 milyon TL dolandırıldığını belirtti.

    Bank Asya
    Ankara'da Bank Asya operasyonu: 59 gözaltı kararı
    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Eximbank’ı 109 milyon TL dolandırdılar' başlıklı bugünkü yazısında Ticaret Bakanlığı'nın iki uzmanı tarafından hazırlanan rapora yer verdi ve Bank Asya'nın 'Eximbank'ı dolandırarak kurtarılmaya çalışıldığını' söyledi.

    "Bugün size ilginç bir FETÖ dosyasının kapağını aralayacağım" diyen Güngör, Bank Asya ile ilgili yapılan yolsuzluğu şu şekilde aktardı:

    "Dosya diyorum, çünkü Ticaret Bakanlığı'nın iki uzmanı tarafından yazılmış bir rapor... 4 Mayıs 2018 tarihli... Rapor yazıldıktan sonra ilgili teftiş kurullarına iletiliyor...

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na da (TMSF) gönderilip bilgi isteniyor...

    İçeriğinde FETÖ'yle iltisaklı şirketlerin patronlarının örgütün finans kuruluşu Bank Asya'yı kurtarmak için devletin bankası Türk Eximbank'ı nasıl soydukları yazıyor.

    Listede öyle isimler var ki... İnanın epeyce su kaldırır.

    Rapora göre, aralarında tekstilden madeni yağa, turizmden dış ticarete, çoraptan kozmetiğe birçok alanda faaliyet gösteren 21 firma, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Bank Asya'yı devletin kaynaklarıyla kurtarmak için kolları sıvıyor.

    Eximbank'taki FETÖ elemanları devreye sokuluyor.

    Ardı ardına 21 firma 'ihracat finansmanı' adı altında devletin bankasından para çekmeye başlıyor. Başvurular, beyannameler her şey ayarlanıyor.

    Eximbank'tan krediler çıkar çıkmaz para hiç bekletilmeden FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya yatırılıyor. Meblağ o kadar büyük ki...

    Tam tamına 109 milyon TL... Yanlış duymadınız... Bununla bitse iyi!

    Bir de Eximbank'ın o dönemde FETÖ'nün şirketlerine verdiği kredilerin teminat mektupları var. Onların da neredeyse büyük bölümü Bank Asya'dan...

    Örgütün teminat mektubu yoluyla kamuyu uğrattığı zarar bence bu rakamın da üzerindedir.

    Gelelim isimlere... Birinin dosyası yargıya intikal etti. Hatırlarsanız, SABAH'ta da haber oldu.

    Kervansaray Yatırım Holding'in 2013-2015 döneminde başkanlığını yapan Selim Sayılgan'ın Eximbank'tan çektiği kredileri Bank Asya'ya yatırdığı ortaya çıkmıştı. İki parça halinde çekilen kredilerin o dönemde günlerce Bank Asya'da hesapta tutularak FETÖ'nün bankasının fonlandığı, Sayılgan'ın da kendi şirketi için gidip başka bankalardan kaynak aradığı tespit edilmişti.

    Kervansaray sadece birisi... Peki ya diğerleri?

    Bank Asya
    © AA /
    Bank Asya hissedarlarından 24 kişi tutuklandı
    Bir kısmı Sesli Tekstil, Küçükbay Yağ, Eva Nil Tekstil, Mertoteks gibi FETÖ iltisakları bilinen hatta TMSF kayyumu atanan firmalar olduğu için isimlerini vermemde sakınca yok. Bu firmalara 'sakıncalı' kaydı düşülmesine rağmen Eximbank kredisi çıkarıldığı notunu da düşeyim.

    Listede benim dikkatimi çeken iki firma var.

    Biri enerji, altın, finans, eğitim işleriyle bildiğimiz bir holdingin madeni yağ şirketi...

    Holdingin yağ firması üzerinden Eximbank'tan yüklü meblağlarda kredi çekip FETÖ'nün bankasına yatırdığı raporda yazıyor.

    Diğeri de bilinen bir gıda firmasının ortaklarının plastik şirketi... O da bir nevi, devletin parasını örgüte aktaranlardan...

    Raporun akıbeti ne olur bilemem! Ama takipteyim..."

    Etiketler:
    Para, Dolandırıcılık, Eximbank, Bank Asya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kazan Fotoğrafta: Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın en popüler görülmesi gereken yerlerinden biri Kazan Kremlini
    Rusya’nın en çok fotoğraflanan şehirleri
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet