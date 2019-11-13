Kilis Valisi Soytürk: Suriyeli esnaf da bizim esnafımız gibi vergi ödüyor

Kilis Valisi Recep Soytürk, düzenlediği basın toplantısında Kilis'te yaşayan Suriyelilerin de Türk esnaflar gibi devlete vergi ödediğini ve sigorta pirimi yatırdığını belirterek, "Bunların takipçisi olacağız" dedi.

Vali Recep Soytürk, Kilis’te görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Soytürk, Kilis’in örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, “Nüfusu kadar Suriyeli bulunmasına rağmen, önem arz etmeyen konular dışında herhangi büyük bir hadise yaşanmıyor. Gerçekten Kilis takdire şayan bir ilimizdir" ifadelerine yer verdi.

‘Suriyeliler de vergi veriyor’

Vali Soytürk, Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik başlatılan denetimlerin sürdüğünü hatırlattı:

"Denetimlerimiz sürüyor. Tabelaları yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 Arapça olarak değiştirildi.”

‘Suriyeliler de sosyal güvenlik kurumuna prim yatırıyor’

Suriyelilerin Türk esnaflar gibi vergi ödeyip sigorta pirimi yatırdığına da dikkat çeken Soytürk, şöyle devam etti:

"Suriyeli esnaf da bizim esnafımız gibi vergi ödüyor. Sosyal güvenlik kurumuna prim yatırıyor. Bunların takipçisi olacağız. Belediye başkanımız da gerçekten bu konular üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Ankara’da bakanlıkları gittiğimiz zaman milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız tek vücut bir şekilde hareket ediyoruz. Birlik bütünlüğün olduğu yerde hizmette olur.”

‘Sınır ötesinde elektrik ve su sorunu çözüldü’

Fırat Kalkanı bölgesinde elektrik ve su sorununun çözüldüğünü ifade eden Vali Soytürk, “Enerjimizin büyük bölümünü buraya harcıyoruz. Kilis’ten Suriye’ye ihracat yapan firmaların önünü açıyoruz. Yine orada Kilis’e ihtilat yapmak isteyenlerin de önünü açtık. Daha iyi olması için çalışıyoruz. Nakliyecilerin 550 litre gelirken tırların mazot getirebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tekrar söylüyorum, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız ile birlikte koordineli çalışıyoruz” diye konuştu.