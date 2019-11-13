Ertuğrul Özkök: Kimse bana maval okumasın, hiçbirimiz masum değiliz, bu meslek masumiyetini 2010'dan sonra kaybetti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetecilik mesleğinin masumiyetini 2010'dan sonra kaybettiğini ve en büyük günahlarını bu dönemden sonra işlediğini söyledi. Özkök, gazeteci Kemal Öztürk'ün "Neden?" sorusu üzerine ise "Bunun bugün sana cevabını tam sana veremem" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci - yazar Kemal Öztürk'ün YouTube kanalına konuk oldu.

Özkök, Öztürk'ün "Bizden sonraki kuşakların, gazeteci olmak isteyen gençlerin bu röportajı dinlemesini çok istiyorum. Ben de çok hatalar yapmışımdır mesleğimde. Bu hataları yapmasınlar. Ekmeğimizi buradan kazanalım istiyoruz" ifadesi üzerine şunları söyledi:

"Benim 20 yıl Amiral Gemisi denen şeyin (Hürriyet gazetesi) amiral katında oturduğum zaman, yukarıdan bakınca herkesi görüyorsun, meslekte. Eğer bugün benim kuşağımdan bir tane gazeteci çıkıp bana derse ki 'Ben bu hataların hiçbirini yapmadım. Ben tertemiz bir gazeteciydim, ben dürüstüm.' Hele hele o 'Ben dürüstüm' diyenler... Tamam mı? Çok fazla dürüstüm diye böbürlenenler... Bana kimse maval okumasın. Sezen'in şarkısı gibi bu gazete de. Hiçbirimiz masum değiliz. Ama bir şey söyleyeyim, bu meslek en büyük masumiyetini 2010'dan sonra kaybetti. Bu lafımı da lütfen yayınla. Bu meslek en büyük günahlarını 2010'dan sonra işledi."

Özkök, Öztürk'ün "Neden?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bunun bugün sana cevabını tam veremem. İleride Allah ömür verirse daha fazlasını konuşuruz. O yüzden kimse gelip bana 'namus' 'dürüstlük' 'ahlak' falan taslamasın. Ben artık sadece kendi yaptığı hataları da kabul eden, o vicdana sahip insanlarla konuşmak istemiyorum."