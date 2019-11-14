Ürgüp'te evlilik teklifi için yakılan mumlar ünlü yürüyüş yolunu yaktı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç Güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi, ahşap yürüyüş yolunu yaktı.
Yürüyüş alanın yandığını görenler olay yerinden kaçarken, yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis ekipleri yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.
Ürgüp peri bacalarında kasıtlı yangın..— Nevşehir-i Dilara (@nevsehiridilara) 13 ноября 2019 г.
Evlilik vb kutlama soınrasında yerlere dizilen mumlar ve volkan alevi ile ahşap zemin tutuşturularak yagın çıkartıp kaçmışlar.. pic.twitter.com/pvRQvXMVQk
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