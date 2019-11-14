İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçıyla ilgili olarak, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan IŞİD üyesi Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan IŞİD üyesi, Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler, teröristi kabul etmeyerek, yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

IŞİD üyesi, ilk günün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunan görevliler ise bu kez teröristin elinde bulunan seyahat belgesine, 'ülkeye giremez damgası' vurdu ardından da yeniden gönderdi.

Tampon bölgede 3'üncü gecesini geçiren IŞİD üyesinin bugünkü bekleyişinde 4'üncü güne girildi.

Geceleri alındığı araçta geçirmesi sağlanan teröristin yiyecek ihtiyaçları da Pazarkule'deki görevliler tarafından sağlanıyor.