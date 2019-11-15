Bağış, ilk olarak Çekya’nın Pardubice kentindeki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Ülkedeki üç önemli şehitlikten biri olan Pardubice Türk Şehitliğine çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bağış, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz bir zamanlar savaştıkları Rus askerleri ile karşılıklı yatıyor." dedi.
Bağış, göreve başlarken ziyaret ettiği şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, Çekya sınırları içerisindeki diğer şehitlikleri de ilk fırsatta ziyaret edeceğini vurguladı.
Bağış, şehitlik ziyaretinin ardından, Çekya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Marketa Sarbochova'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan güven mektubunun örneğini vererek, resmi temaslarına başladı.
İlk diplomatik temas olarak Belçika Büyükelçiliğince düzenlenen Belçika Ulusal Günü’ne katılan Bağış, burada Çekya Başbakanı Andrej Babis ile de görüştü.
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı https://t.co/UXonESwWiU pic.twitter.com/IZGIbznXhz— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 14, 2019
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