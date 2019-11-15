HDP'li 3 belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediyesi Eş başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Eş başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Eş Başkanı Mülkiye Esmez evlerine gelen baskınla gözaltına alındı.
Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eşbaşkanlar, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Eş başkanların gözaltına alınmasının ardından belediye binaları polisler tarafından abluka altına alındı.
4 belediye çalışanı da gözaltında
Eş başkanların yanı sıra Derik Belediyesi çalışanları Müslime Özbahçeci, Hediye Güneş, Burhan Temel ve Feyzullah Erol'un da gözaltına alındıkları öğrenildi.
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