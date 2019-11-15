Bakan Selçuk, Emine Bulut davası için İstinaf Mahkemesi'ne başvurulduğunu açıkladı

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada davayı yakından takip ettiklerini belirterek sanığa verilen cezanın kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması gerektiğini vurguladı.

Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

"Bu noktada tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve hepimizi derinden yaralayan Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. Bakanlık olarak 6284 kapsamında 100 bini aşkın davamız var. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik.

'Hiçbir ceza Emine kardeşimizi geri getiremez'

Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla işbirliği içinde sürdüreceğimizi Ve hukuki süreçlerin tümünün sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kırıkkale'de, Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Varan'a (43) müebbet hapis cezası verilmişti.