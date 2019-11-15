Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmud el-Hüseyin, çocuğunun gözü önünde eşine sopayla saldırdı.
Aldığı darbeler sonucu yere yığılan eşinin bayıldığını zanneden Mahmud el-Hüseyin, komşularından yardım istedi. Kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Eşini 'sopayla döverek öldüren' Suriye uyruklu zanlı tutuklandı https://t.co/EdwGjc6yLT pic.twitter.com/GxzpkJuPRk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halidiye el-Hamid'in öldüğünü tespit ederek, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırdı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına verdiği ifadeden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)