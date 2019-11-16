İstanbul Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'te bir kişi markete ardından da üstündeki daire pompalı tüfekle ateş açtı. Aynı aileden 3 kişinin öldüğü saldırının kız isteme meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti. Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Linç girişimi

Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem alırken, polis saldırganı apartmanda gözaltına aldı.

Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin market ve dairede çalışmaları sürüyor.

Kız isteme meselesi

Saldırının sebebinin kız isteme meselesi olduğu belirtiliyor. Zanlının aileyle daha önce de birçok tartışığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.