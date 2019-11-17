Hasta eşini eğlendirmeye çalışırken milyoner oldu

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 61 yaşındaki Kevin Francis, eşini eğlendirmeye çalışarak satın aldığı 2 adet ‘kazı kazan’ kartlarından tam 1 milyon sterlin tutarında ikramiye kazandı.

Granddad who won £1million on Lottery scratchcard will fulfil lifelong dream https://t.co/3scSJ74e5J pic.twitter.com/TkzT07z0BY — The National Reporter (@thenationalrep) November 14, 2019

​Habere göre Kevin, kısmen engelli olan 75 yaşındaki eşi Brenda için 10 sterlin karşılığında ‘Merry Millions’ adlı milli piyangodan 2 adet ‘kazı kazan’ kartı aldı.

Kartları eşi ile birlikte kazıdıktan sonra Kevin, çıkan rakamları ikramiyelerle karşılaştırmaya başladı ve 1 milyon sterlinlik bir ödül kazandıklarını gördü.

Bu mutlu anını hatırlayan Kevin, “Şoktaydım ve bir saatten fazla Brenda’ya hiçbir şey söylemedim. Sonunda ikramiye kazandığımızı söyleyince şaka yaptığımı sandı” diye konuştu.

Paranın bir kısmını çocukları ve torunları için harcama niyetinde olduğunu söyleyen Kevin, ayrıca eşinin rahat bir şekilde hareket edebilmesi için evde tadilat yapmayı planladığını sözlerine ekledi.