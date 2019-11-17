Kayıt
20:02 17 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SON DAKİKA

    Türk tiyatrosu efsanesini kaybetti

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 229
    Abone ol

    Cumhuriyet tiyatrosunun anıtsal ismi Yıldız Kenter, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    İki yıldır evinde tedavi gören, iki gündür hastanede yoğun bakıma alınan Yıldız Kenter, hayatını kaybetti.

    Türk tiyatrosuyla özdeş isimler arasında yer alan, binlerce tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen olarak emeği bulunan, pek çok filmde rol alan, 3 kez Altın Portakal'a layık görülen, dünya sahnelerine defalarca çıkan, yüzlerce oyuncu yetiştiren bir öğretmen de olan Yıldız Kenter, Cumhuriyet tiyatrosunda 'oyuncuların oyuncusu', 'hocaların hocasıydı'.

    Kendisi gibi tiyatrocu olan Şükran Güngör'ü 2002'de, kardeşi Müşfik Kenter'i 2012'de kaybeden Yıldır Kenter'in Devlet Sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ünvanları da vardı.

    Yıldız Kenter kimdir?

    11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir.

    Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

    1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak ABD ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

    1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez “Altın Portakal” ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

    100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

    1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. 

    1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

    1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün “The Melvin Jones” ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

    1994'te “Konken Partisi” oyunundaki Fonsla rolü ile “Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü “Onur” ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı “Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü” verildi.

    1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

    1998’de Ankara Sanat Kurumu “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

    Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

    2007 – Ben Anadolu : Güngör Dilmen – Kent Oyuncuları
    2006 – Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson – Kent Oyuncuları
    2005 – Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz – Kent Oyuncuları
    2004 – Oscar ve Pembeli Meleği : Eric Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları
    2002 – Sırça Kümes : Tennessee Williams – Kent Oyuncuları
    2001 – Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter – Kent Oyuncuları
    2000 – Nükte : Marget Edson – Kent Oyuncuları
    1998 – Martı : Anton Çehov – Kent Oyuncuları
    1990 – Harold ve Maude : Colin Higgıns – Kent Oyuncuları
    1969 – Salıncakta iki kişi : William Gibson – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1959 – Hamlet : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu
    1958 – Öfke : John Osborne – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1957 – Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1957 – Çöl Faresi : Ladislas Fodor – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1956 – Yağmurcu : N. Richard Nash – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1956 – Misafir (oyun) : Fritz Schweiger – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1956 – Finten : Abdülhak Hamit Tarhan – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1954 – Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1954 – Maria Stuart : Friedrich Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1954 – Şatoya Davet : Jean Anouilh – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1954 – 1957 – Onunikinci Gece : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1953 – Lady Frederick : W. Somerset Maugham – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1953 – Gelin (oyun) : Emile ZolaMarcelle Maurette – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Ramak Kaldı : Thornton Wilder – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1952 – Elektra : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1951 – Öteye Doğru : Sutton Vane – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1951 – Miras (oyun) : Augustus Goetz – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1950 – Hile ve Sevgi : Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1949 – Yalancı : Carlo Goldoni – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1949 – Kıskançlar : Oktay RıfatMelih Cevdet Anday – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1949 – Peer Gynt : Henrik İbsen – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1949 – Scapin’in Dolapları : Molier – Ankara Devlet Tiyatrosu
    1949 – Antigone : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu

    Rol Aldığı Filmler ve Diziler:

    2008 – Mevlana Aşkı Dansı
    2007 – Beyaz Melek
    2005 – Sen Ne Dilersen
    2005 – Saklambaç(dizi)
    2002 – Aşk ve Gurur(dizi)
    2001 – Büyük Adam Küçük Aşk
    1999 – Güle Güle
    1996 – Ablam
    1990 – Uğurlugiller (dizi)
    1988 – Hanım
    1983 – Zulüm
    1974 – Kartal Yuvası
    1974 – Kızım Ayşe
    1974 – Bir Ana Bir Kız
    1972 – Fatma Bacı
    1971 – Anneler ve Kızları
    1971 – Elmacı Kadın
    1967 – Yaşlı Gözler
    1966 – Pembe Kadın
    1965 – İsyancılar
    1964 – Ağaçlar Ayakta Ölür
    1951 – Vatan İçin

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler
    Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler
    Karikatür
    Ukraynalı amiral Karadeniz’deki Rus ‘Kalibr’lardan şikayetçi
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet