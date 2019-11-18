İBB Şehir Hatları: Sis yüzünden tüm seferler iptal

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız, Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle aşağıdaki hatlarımızda sefer yapılamamaktadır:
- Eminönü – Üsküdar
- İstinye – Çubuklu Arabalı
- Boğazdan Geliş / Boğaza Gidiş
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Rumelikavağı – Eminönü
- Sarıyer – Rumelikavağı – Anadolukavağı
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Küçüksu – İstinye
- Üsküdar – Ortaköy
Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlar donmale döndü
Öte yandan, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler normale döndü.
Havalimanımızda sabah erken saatlerde gözlenen yoğun sis etkisini yitirmiş olup, saat 06:22 itibariyle tüm iniş ve kalkışlar normale dönmüştür ve tüm uçuşlar planlandığı gibi yapılmaktadır.— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) 18 ноября 2019 г.
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