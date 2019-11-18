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16:31 18 Kasım 2019
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    Kapalıçarşı'da 12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkanın kime ait olduğu ortaya çıktı.

    12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkanın kime ait olduğu ortaya çıktı

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul’daki tarihi Kapalıçarşı’da 12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkanın Serengil kardeşlere ait olduğu ortaya çıktı. Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşlerin anlaşmazlık sonucu mahkemelik olduğu öğrenildi.

    Ünü Türkiye sınırlarını aşan İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da kullanım alanı 9.20 metrekare olan dükkan, 12 milyon TL bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkartıldı. Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na yakın bulunan dükkan Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme kararıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi.

    Avukat Ali Kemal Söbücovalı, “Dört kardeşin anlaşamadığı davada bu tür satış organizasyonuna gidilmektedir. Biz buna hukukta 'ortaklığın giderilmesi davası' diyoruz. Hissedarlardan herhangi birisi hakimin müdahalesini talep ederek satışa endeksli bir talepte bulunabiliyor. Bu müdahalede aynen taksim dediğimiz gayrimenkulün paylaştırılmasını mümkünse ayni olarak sağlıyor. Mümkün değilse gayrimenkulün satılarak bedelinin paylaştırılmasını talep ediyor. Burada ortaklar arasında bir anlaşmazlık söz konusu. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin müdahalesiyle ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiş" diye konuştu.

    Kapalıçarşı
    DHA
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    Söbücovalı, “Kendi aralarında anlaşmazlık devam ettiği için Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin müdahalesini talep etmişler. Mahkeme de bilirkişi incelemesiyle fiilen paylaştırılmasına mümkün olmadığına karar vermiş. En nihayetin de bedelinin paylaştırılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

    ‘Çarşının en güzel caddesi olduğu için bu fiyat normal’

    Kapalıçarşı esnafından kimi bu fiyatı normal karşılarken kimi ise yüksek buldu. Çarşı esnafı Hakan Aslan, “Normal bence. Çarşıda piyasa böyledir. Çarşının en güzel caddesi olduğu için bu fiyat normal. Sonuçta Kapalıçarşı'da bu dükkan herhangi bir yerde değil. Dünyanın en büyük en eski alışveriş merkezi. Ben alırdım. Kapalıçarşı'da bu fiyatları bilen kişi alır. Dışarından birisi için 9 metrekare dükkan 12 milyon lira fazla gelebilir ama normal bir fiyat. Açık artırmayla çıkacaksa daha da yükselir bu fiyat. 20 milyonu bulabilir” dedi.

    Bir başka esnaf Engin Gelencan, “12 milyon TL normal fiyat. Çünkü 1.5 milyon dolardan başlıyor fiyatlar. Kapalıçarşı olduğu için, tarihi olduğu için,  en kıymetli cadde ve turistler buraya akın ediyor. Ana cadde olması da avantaj" diye konuştu.

    'Ben o kadar parayı yatıramam'

    Kapalıçarşı / İstanbul
    © REUTERS / Ammar Awad
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    Çarşıyı dolaşan Abdülkerim Baykuşa ise, “Ben o kadar parayı yatıramam. Başka bir iş yaparsın bir sürü insana ekmek parası verirsin. Bir fabrika açarsın en az 300 tane insanı çalıştırırsın. Başkasının parası çoksa ne yapacağını bilmiyorsa keyfine bakıyorsa o başka" ifadelerinde bulundu.

    Satış 2 ay sonra

    Dükkanın açık artırma usulü satışı 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.

    'Stil altın Alım Satım Merkezi' adıyla kullanılan dükkanın satışı ise gazeteye verilen ilan ise şu şekilde:

    Kapalıçarşı 64 cadde ve sokağı ile 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3 bin 600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi durumunda. Kapalıçarşı 45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, mevsimine göre günde 300 ile 500 bin arasında müşteri ya da misafir ziyaret ettiği, ticari anlamdaki etkinliğin yanında turistik olarak da İstanbul'un gözbebeği konumunda. Kapalıçarşı bütün dünyadan İstanbul'u ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle de marka değerinin çok yüksek olduğu turistik değeri göz önüne alındığında ünü dünya çapına yayılmış alışveriş merkezlerinden biri"

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    Etiketler:
    Tarık Serengil, Beyazıt, Kapalıçarşı, Türkiye
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