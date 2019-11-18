Rus motosikletçi grubu Gece Kurtları Antartika’da dev Rusya bayrağı açtı

Rus motosikletçi grubu Gece Kurtları, bir başka vatansever grupla birleşerek dev bir Rusya bayrağını Antartika’ya getirdi. Terk edilmiş bir kutup üssüne sığınan grup, 1423 metrekarelik bayrağı bölgede açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i desteklemeleri ile bilinen Rus motosiklerçi grubu Gece Kurtları, ‘All Worlds’ isimli vatansever kuruluşla birlikte Antartika’ya gitti.

Grup, Antartika’da 1423 metrekarelik dev Rusya bayrağı açtı.

Sputnik’e konuşan All Worlds (Vse mirı) lideri ve motosiklet grubu üyesi Yuriy Volkov, “10 kişi Antartika’ya geldik. Buraya gelmemiz birkaç gün aldı” dedi.

​Volkov, grubun bir geceyi buzlarla kaplı bir yerde geçirmek zorunda kaldığını ve bu nedenle terk edilmiş bir üsse sığınmak durumunda kaldığını ifade etti.

Grup daha önce de Elbruz Dağı’na, Baykal Gölü’ne gidip bayrak açmıştı.

Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Gece Kurtları’ motosiklet kulübünün Kırım’ın Sivastopol kentinde organize ettiği ‘Babil’in Gölgesi’ adlı uluslararası motor gösterisine, kendi kullandığı Rus yapımı Ural marka motosikletle gelmişti.

Putin, Gece Kurtları’nın lideri Aleksandr Zaldostanov’un eşliğinde doğrudan sahneye yanaştı ve oradan festivalin katılımcılarına seslenmişti.