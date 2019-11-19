Perinçek: Türk ekonomisi iflas noktasında, böyle devam etmesi mümkün değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''Herkesin böyle gitmez dediği bir noktada Türkiye'nin mecburen üretim devrimi yapması gerekli'' açıklamasını yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın 'Türkiye'nin Nabzı' programında konuştu. Perinçek, EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sayısının 700 bin ile 1 milyon 300 bin arasında olduğunu söylerken, bu meselede dengeli davranılmasını gerektiğini söyledi. Türk ekonomisinin borçlarıyla birlikte iflas noktasında olduğunu iddia eden Perinçek, çözüm önerisi olarak 'üretim devrimi' fikrini ileri sürdü.

Gündemdeki önemli başlıkları Habertürk TV'de Sayın Didem Arslan Yılmaz'ın (@arslandidem) sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında değerlendiriyoruz. https://t.co/ZXvp3up3rG — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) November 18, 2019

Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur' açıklamasına tepki gösteren Perinçek, ​'Türk yargısı altın çağını yaşıyor' şeklinde konuştu.