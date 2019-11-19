Kayıt
07:16 19 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cinsel taciz

    Amcası 4 yaşından beri istismar etmiş, baba ve dede 'Olayı kapatalım' demiş

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    İzmit’te, öz amcasının 14 yaşındaki E.A. isimli çocuğa 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'Olayı kapatalım' dediği çocuğun annesi tüm tehditlere rağmen şikayetçi oldu.

    İzmit'te 10 yıldır yeğenine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan evli ve bir çocuk babası amca gözaltına alındı ve hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

    Diken'in aktardığı habere göre, yaşananların ardından eşine boşanma davası açan beş çocuk annesi F.A., eşi C.A. ile kayınpederi T.A.’nın olayın gizli kalmasını istediklerini öne sürdü ve şunları söyledi:

    "23 yıllık evliyim, en büyüğü 22, en küçüğü iki yaşında beş kızım var. Kızım E.A.’da 12 yaşından itibaren farklılıklar olmaya başlamıştı. Başlarda ergenlik diye düşündük, üzerine düşüp gözlemlemeye başladım. Dersleri çok iyiydi, devamsızlığı yoktu. Okulda başarılı bir öğrenciydi. Ama kötüye gitmeye başlamıştı. Kendisini odasına kapatıyordu. Akrabalarımıza gelmek istemiyordu. Onlar gelecekse asla odasından çıkmıyordu. Sürekli banyoya giriyor saatlerce kendisini yıkıyordu. Meğer kendini kirlenmiş hissediyormuş yavrum. Sınıfındaki erkek öğrencilerle iletişim kurmuyordu, aynı sırada dahi oturmuyordu. Bir şeyler olduğunun farkındaydım. Psikoloğa götürdüm ama anlatmadı. Şüpheleniyordum ama aileden birinin yapacağını hiç düşünmedim. Okulda bir şeyler olduğundan şüphelendim. Büyük birileri bir şey yaptı, korkuyor diye düşündüm."

    'Adli tıp raporunda kanıtlandı'

    Önce çocuğa psikolojik destek almaya başladıklarını belirten anne, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki yanlış anlamıştır, belki farklı şeydir diye düşündüm, konduramıyor insan ailesinden birine böyle bir şeyi. Sonra Çocuk İzleme Merkezi’nde ve psikolojik tedavi gördüğü yerlerde yaşadıkları hep kanıtlandı. Adli tıp raporunda da kanıtlandı doğru söylediği."

    'Ölümle tehdit edildim’

    Anne F.A. aynı zamanda eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini, eşinin olayı ik öğrendiğinde kendi taraflarında olduğunu belirterek şunları söyledi:

    © DHA /
    İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba: Benim sevme şeklim böyle
    "İlk önce olanları eşime anlatamadım. Katil olur, zarar verir diye düşündüm. Dedesine anlattım, amcalarına anlattım. Yanımızda olmak yerine bizi sindirip, kokutup vazgeçirmek istediler. Dava açmamamızı, şikayetçi olmamızı istediler. Eşim ilk öğrendiğinde bizim yanımızdaydı. Bir ay sonra, ailesinin baskısıyla yaşananları kapatmak istedi. Şikayetçi olmamamızı istedi. Beni sürekli tehdit ettiler. İki kızım üniversite okuyor. Onları okutmayacaklarını, parasız bırakacaklarını söylediler. Ölüm tehditleri aldım. Ailemin yaşadığı şehre geldim, çocuklarımı yanıma alıp. Burada yaşamaya başladım. ‘Parasız sokaklarda kalıp, döneceksin’ diye tehditler devam etti.”

    Her zaman kızlarının yanında olacağını belirten anne F.A., davanın peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Dava, Mahkeme, Adli Tıp Kurumu, Psikolog, dede, Baba, amca, Çocuk, Tehdit, Cinsel istismar, Çocuk istismarı, İzmit
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler
    Karikatür
    Ukraynalı amiral Karadeniz’deki Rus ‘Kalibr’lardan şikayetçi
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet