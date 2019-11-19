Kayıt
16:53 19 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti

    Ardahan'daki Atatürk silueti 'Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi

    © İHA / OLGUN YILDIZ-AW858448
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol

    Ardahan'ın Damal ilçesinde bir doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk siluetinin bulunduğu arazi "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

    Damal Belediye Başkanı Erin Önal alınan kararın önemine değinerek, Ardahan'ın en önemli doğal güzelliklerinden biri, Damal ilçesinin dağlarına yansıyan Atatürk’ün silueti olduğunu söyledi.

    Siluetin ilk olarak bir çoban tarafından 1954 yılında fark edildiğini söyleyen Başkan Önal, "Her yıl 15 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında ilçemize bağlı Ata mahallesinde bulunan Karadağ yamaçlarında oluşan bu olay, bir doğa harikasıdır. Bu tarihler arasında güneşin batmasıyla dağın bir tarafının gölgesi diğer tarafına yansımakta ve tamamen doğal olarak Ulu Önder Atatürk’ün siluetini oluşturmaktadır. Atatürk silueti ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin fotoğrafları da gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilerek 1975 yılında Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi" dedi.

    ‘Yerli ve yabancı turistler her yıl ilçemize akın etmektedir’

    Mustafa Kemal Atatürk
    © AA / Hanri Benazus Arşivi
    Atatürk'ün, annesine yazdığı mektup animasyon film oldu
    Önal, "Siluetin oluşmasıyla ilçemizde 1996 yılından itibaren her yıl Temmuz ayında ‘Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri’ düzenlenmektedir. Her geçen yıl tanınırlığın artmasıyla yerel ve ulusal basında ilgi gören ‘Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri’ bölge turizmine de büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle siluetin rahat izlenebilmesi için yaklaşık 1000 kişilik amfi tiyatro alanı oluşturduk. Bu doğa harikasını deneyimlemek isteyen fotoğraf sanatçıları, yerli ve yabancı turistler her yıl ilçemize akın etmektedir" diye konuştu.

    Atatürk silueti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından 23 Ekim 2019 günü almış olduğu karar ile Ardahan’ın Damal ilçesindeki araziyi Atatürk silueti Doğal Sit Alanı olarak belirlenmişti.

    1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilen Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği siluet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

    Siluet, Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebiliyor.

    Atatürk silüetinin oluşumu, 1996'dan itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

    İlgili konular:

    Altaylı'dan İmamoğlu'na Atatürk mesajı: İnşallah seneye bu isimle anarsınız
    Cami deposundan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nı çaldılar
    Fındıklı Belediye Başkanı: Kendimi yakarım, Atatürk tabelasını indirmem
    Etiketler:
    Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Erdoğan Kumru, Adıgüzel Kırmızıgül, Erin Önal, Damal, Ardahan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler
    Karikatür
    'Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet