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19:25 19 Kasım 2019
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    Kalın: ABD ve Rusya'ya anlaşma gereğini yerine getirme çağrısını yineliyoruz

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, "Terör unsurlarının yaptığı saldırıların, sivillere yönelik yaptığı baskıların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bunları durdurmak ABD ve Rusya'nın mesuliyetindedir. ABD ve Rusya'ya anlaşma gereğini yerine getirme çağrısını yineliyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,  kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık ayında NATO zirvesi için Londra'ya gideceğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine ciddi bir hazırlık yaparak gidecek" ifadelerini kullandı. 

    Kalın, Suriye'de sivillerin hedef alınmasının 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak buradaki terör unsurlarından ABD ve Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtti. 

    Son günlerde artan siyanür yoluyla hayatına son verme olaylarına da değinen Kalın, "Siyanürü aldıktan sonra bunun nerede kullanıldıuğını görmek için bir takip sistemi oluşturulacak" diye konuştu. 

    Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

    - Hem ABD hem diğer ülkelerle ilişkilerimizde prensiplerimiz bellidir. Eşit aktör ilişkisi bulunmaktadır. Trump ile görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef ele alındı.

    - Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı.

    - Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık içinde olmak gerekiyor.

    - Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü zirve yapılacak.

    - Barış Pınarı Harekatı kapsamında askeri birliklerimizin güvenlik ve istikrar çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. Terör unsurlarının yaptığı saldırıların, sivillere yönelik yaptığı baskıların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bunları durdurmak ABD ve Rusya'nın mesuliyetindedir. ABD ve Rusya'ya anlaşma gereğini yerine getirme çağrısını yineliyoruz.

    - Terör örgütünün amacı otonom bir yapı kurmaya çalışmak. Buna müsade etmeyeceğimizi belirttik.

    - Cumhurbaşkanı, NATO zirvesi için aralık ayında Londra'ya gidecek. Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. 

    - (İsrail işkaline ABD onayı) Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu konunun bu şekilde dile getirilmesi Orta Doğu'daki barışa katkı sağlamayacak. Bu kararı kınıyoruz.

    - (Ahıska Türklerine ilişkin) Sürgünün gayri insani sonuçları nesiller boyunca yaşandı.

    - Yıldız Kenter'in ailesine başsağlığı diliyorum. Türk tiyatrosuna uzun yıllar hizmet vermiş bir hanımefendiydi. Kendisine rahmet diliyorum.

    SORU- CEVAP

    (ABD ile S-400 gerilimi)3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO zirvesinde mevkidaşımla biraraya geleceğim, görüşme yapacağız. S-400 konusunda geri adım söz konusu değil. S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Egemenlik haklarımızı ihlal edecek teklifler kabul edilemez ama ikili ilişkiler üzerinde gerilim sebebi olmamalı. S-400'ler F35'ler için tehdit değildir. 

    - (S-400'ler ne zaman aktif olacak) Parçalar önümüzdeki dönemde gelmeye devam edecek. Teknik yazılımlar çalışmaya devam edecek. Kendi başına müstakil savunma bir sistemi olarak kalıcak. Bölgedeki NATO savunma sistemlerine tehdit olması söz konusu değildir. S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu bir savunma sistemidir. Biz gidip bununla başka ülkeye saldırmayacağız. Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda müttefiklerimizle bunu kurup geliştirmeyi tercih ederiz.

    - NATO ittifakının üyesi olarak öncelikle müttefiklerimizle savunma sanayi işbirlikleri yapmayı tercih ettik. Ama Türkiye'nin yüzüne kapılar kapandığında Türkiye'nin alternatifsiz olmadığı ortada.

    - (Dipsiz Göl) (Dipsiz Göl konusunda) Çok üzücü bir hadise. Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Doğal değerlerimizi ortadan kaldırılmasını hoş karşılamamız mümkün değil. Türkiye'de yeşil oranı her yıl artmaktadır.  Yaratılan algının aksine yeşil alan her yıl artıyor ama bunları korumak önemli. 

    - (Siyanür intiharları ve cinayetleri) Bu bir toplu intihar değil, cinayettir. Bunu yapan kişi son tahlilde cinayet işlemiştir. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için tüm birimlerimizi harekete geçirdik. Siyanürü aldıktan sonra bunun nerede kullanıldıuğını görmek için bir takip sistemi oluşturulacak.  

    Etiketler:
    Siyanür, Dipsiz Göl, F-35, S-400, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Rusya, ABD, İbrahim Kalın
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