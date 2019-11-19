Gazprom: TürkAkım’ın her iki kolu gazla dolduruldu

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolunun gazla doldurulduğunu bildirdi.

Gazprom’dan yapılan basın açıklamasında, şirketin TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolunu gazla doldurduğu belirtildi.

Açıklama metninde, “Programa uygun olarak açılışı 2019’un sonuna kadar yapılması gereken TürkAkım doğalgaz boru hattının işletmeye alınması öncesinde gerekli devreye alma faaliyetleri tamamlanma aşamasında. Şu anda, Anapa’nın yakınındaki kıyı tesislerinden Türkiye kıyı şeridindeki Kıyıköy alım terminaline kadar her iki kol gazla doldurulmuş durumda” ifadelerine yer verildi.

Russkaya Kompresör İstasyonu’nun ve Rusya’daki kıyı bitişme bölgesinin devreye girmeye hazır oldukları kaydedilen açıklamada, “Aynı zamanda Türkiye’deki alım terminalinde devreye alma çalışmaları da sona ermek üzere” denildi.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşuyor. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçları, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilere gaz tedarik edecek. TürkAkım doğalgaz boru hattının yılsonuna kadar devreye alınması planlanıyor.