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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Açık değil fazla veren bir ülkeyiz

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    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin eskiden 60-70 milyar dolarlara varan cari açıkları bulunduğunu belirterek, "Eylül ayında açıklanan cari hesaplarla ilgili rakama baktığınız zaman açık değil, fazla veren bir ülke oldu" dedi.

    © AA /
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    Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde özel sektör yatırımıyla kurulan, 460 kişinin istihdam edildiği 2 tekstil fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mal ve hizmet ticaretinde cari fazla verdiğini söyledi.

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özel yatırımların istedikleri ölçüde olmadığını belirten Yılmaz, kamu olarak yol, hastane ve okullara yatırım yaptıklarını ancak özel sektör yatırımı olmadığı için istihdama yansımasını göremediklerini ifade etti.

    Son 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu ve Güneydoğu'ya ciddi yatırımların yapıldığını anlatan Yılmaz, şöyle dedi:

    "Altyapıya muazzam yatırımlar yapıldı. Duble yollardan hava limanlarına, hastanelerden üniversitelere ve köylere götürülen hizmetlere varıncaya kadar. Bu yapılan alt yapı yatırımları genel anlamda yatırım ortamını da iyileştirmiş oluyor. Diğer yandan insana yatırım yaptık, bugün aşağıdan çok daha eğitimli bir nesil geliyor. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var ama bu nüfusa yeterince eğitim veremezsek, mesleki nitelikler kazandıramazsak bu genç nüfustan hedeflediğimiz faydayı elde edemeyiz. Dolayısıyla son 17 yılda yine eğitime ve sağlığa yapılan yatırımlar, mesleki eğitime yapılan yatırımlar son derece önemlidir. Bu iki unsurla, yani fiziki alt yapıya yapılan yatırım ve insana yapılan yatırım bizi belli bir noktaya getirdi."

    "Terörle mücadele huzuru pekiştirdi"

    Son dönemlerde terörle mücadeledeki başarının huzur ve güven ortamının işareti olduğunu aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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    "Terörle mücadele huzuru pekiştirdi. Yolun olmadığı, havalimanının, alt yapının olmadığı yere yatırımcı gelmez, nitelikli dolaylı bir nüfusun olmadığı bir yere yatırımcı gelmez, huzurun ve güvenin olmadığı bir yere de yatırımcı gelmez. İşte bu yatırımlar aslında arka planından bu ilerlemelerin bir sonucudur. Doğu ve Güneydoğu'da şu anda çok huzurlu bir ortam var. Son yıllarda yapılan yatırımlar, insana yapılan yatırımlar, huzur ve güven ortamı ile birlikte artık özel yatırımları da görmeye başladık".

    Yılmaz, Bingöl'de bir yandan turizm alanında tesisler yapıldığını, SÜTAŞ gibi devasa bir yatırımın devam ettiğini, kent merkezi ve ilçelerinde kurulan konfeksiyon ve tekstil tesislerinin de özel sektör yatırım örnekleri arasında olduğunu kaydetti.

    "Birliğimiz beraberliğimiz devam ettiği sürece kardeşliğimiz devam ettiği sürece hep birlikte ülkemizi daha müreffeh bir hale dönüştüreceğiz" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

    "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ile güneyi ile 82 milyon olarak biriz beraberiz ve kardeşiz. Hiç kimsenin bizi bölmesine ve parçalamasına müsaade etmeyeceğiz. Devletle millet el elle, görül gönülle ülkemizin hakkettiği noktalara taşıyacağız. 2023 ve ötesi hedeflerimizi her bir bölgemizin çabasıyla başaracağız".

    "5.9 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti fazla verdi"

    Genel olarak ekonomide bir dengeleme süreci yaşandığını, bu konuda çok ciddi tedbirler alındığını dile getiren Yılmaz, geçen yıla göre enflasyon ve faiz oranlarında da ciddi bir düşüş olduğunu aktardı.

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    Yılmaz, konuşmasına şöyle sürdürdü:

    "Cari açık verirdi geçmişte Türkiye, 60-70 milyara dolarlara varan cari açıklarımız olurdu. Son olarak eylül ayında açıklanan cari hesaplarla ilgili rakama baktığınız zaman açık değil fazla veren bir ülke olduk. 5.9 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti fazla verdi, dünyaya karşı yaptığı mal ve hizmet ticaretinde. Dolayısıyla artık Türkiye mali olarak çok daha güçlü bir bünyeye sahip. Bu mali bünye ile önümüzdeki dönem büyüme ve istihdam dönemi olacak".

    Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2020'den başlayarak büyümeye ve istihdam üretmeye başlayacağını vurgulayarak, çok daha sağlam bir zeminde, hem siyasi hem de terörle mücadelesinde başarılar elde etmiş, ekonomik mücadelesinde tedbirleri sonuç vermeye başlayan bir ülke olarak büyümeye ve istihdam üretmeye devam edeceğini belirtti.

    Türkiye'nin bu büyümesinin sürdürülebilir olmasının gelecekte daha fazla refah artışı olarak topluma yansıyacağını anlatan Yılmaz, "Ekonomimizi büyüteceğiz, büyüyen ekonomimizin nimetlerini de adaletli bir şekilde paylaşacağız. Bölgelere ve kesimler arası adaleti de gözeteceğiz. Refah arttıkça bundan yaşlımız, dulumuz, yetimimiz, engellimiz, çalışanımız, köylümüz, çiftçimiz gibi herkes faydalanacak" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Cari açık, Dolar, Enflasyon, Cevdet Yılmaz, AK Parti
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