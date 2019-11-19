İçişleri Bakanlığı: 'Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'yabancı terörist savaşçıların' (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 'yabancı terörist savaşçının' sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'yabancı terörist savaşçıların' (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)