Tabipler Odası tacizci jinekoloğun tecavüz olayını adliyeye bildirmemiş

İstanbul Tabipler Odası’nın, iki kadın hastasına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen'in tedavi bahanesiyle tecavüz ettiği hastanın şikayetini adliyeye bildirmediği öne sürüldü.

İstanbul Nişantaşı’nda bulunan özel muayenehanesinde iki kadın hastasına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen’in dosyasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre Sevilen'in 1998 yılında bir kadın hastasına muayenehanesinde tecavüz ettiği, fakat olayın İstanbul Tabipler Odası tarafından adliyeye yansıtılmadığı anlaşıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına yansıyan olayda, Sevilen'in 1998 yılının Nisan ayında bir kadın hastasına tedavi bahanesiyle tecavüz ettiği, ardından durumun mağdur kadın tarafından İstanbul Tabipler Odası'na bildirildiği, Tabipler Odası'nın olayı araştırıp Sevilen'e 6 ay uzaklaştırma cezası vermesine rağmen adliyeye bildirmediği ortaya çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'nda bulunan özel muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülmüştü.

Bu suç kapsamında tutuklanan Sevilen hakkında soruşturma başlatılmış, tutuklanan şüpheli hakkında tedavi için muayenehanesine gelen ve muayene sırasında beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olan iki kadını, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sevilen geçtiğimiz günlerde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma aşamasında serbest bırakılan Fecrialem Sevilen, hüküm ile birlikte yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Fecrialem Sevilen hakkında verilen cezanın gerekçesi geçen günlerde açıklandı. Habere göre yazılan 115 sayfalık gerekçeli kararla birlikte Sevilen ile ilgili skandal bir olay daha gün yüzüne çıktı.