Avusturyalı doktor en az 95 çocuğu taciz etmekle suçlanıyor

Avusturya’da bir doktorun 15 yıl boyunca çoğu 14 yaşın altında en az 95 erkek çocuğu taciz ettiği belirtildi.

Avusturya’nın kuzeyindeki Wels şehrinde bir doktor 15 yıl boyunca en az 95 erkek çocuğu taciz etmekle suçlanıyor.

Savcıların verdiği bilgiye göre, doktora tedavi için gelen ve tacize uğrayan çocukların çoğu 14 yaşın altında. Doktorun, çocukları ‘tıbbi bir işlem yaptığını’ söyleyerek kandırdığı belirtiliyor.

Çocuklardan birinin şikâyeti üzerine doktor ocak ayında tutuklandı. Tutuklama haberinin duyulmasıyla, doktorun önceki mağdurlarından da şikâyetler yağdı. Şu ana kadar 95 çocuk doktordan şikâyetçi oldu.

Aylarca süren soruşturma kapsamında yetkililer, suçlamaların 2000’li yılların başına kadar gittiğini saptadı. Güvenlik gerekçesiyle doktorun ve çocukların kimlikleri açıklanmadı, ancak Avusturya medyası doktorun Wels’in küçük bir kasabasında hizmet verdiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla hâkim karşısına çıkacak olan doktor, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.