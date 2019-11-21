Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul'daki evine hırsız girdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul'daki evine Yunan vatandaşlarıyla görüşme yaptığı sırada üç hırsızın girdiği belirtildi.

İstanbul'da Yunanca yayın yapan Bizim Anadolu gazetesinin haberine göre hırsızlar, cumartesi günü Bartholomeos'un Yunan vatandaşlarıyla toplantıda olduğu sırada eve girdi.

O sırada evde yalnızca hizmetçinin olduğunu aktaran gazete, evin içinde arama yapan maskeli hırsızların herhangi bir şeyi çalıp çalmadığının henüz belirlenmediğini, ilk belirlemelere göre hiçbir şeyin çalınmadığını aktardı.

Gazete, evin özel güvenlik tarafından korunduğunu ve hırsızların eve girdikleri sırada gizli kameralar tarafından görüntülendiğini yazdı.