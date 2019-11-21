Beştepe'de Erdoğan ile görüştüğü iddiasına CHP'li Kesici'den yanıt

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in iddiasına yanıt verdi ve hayatının hiçbir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyeti veya talebi olmadığını söyledi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, ilk olarak dün Sözcü yazarı Rahmi Turan tarafından ileri sürülen 'Külliye'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiasına dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Aydemir şunları söyledi:

"İlhan Kesici'nin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Bu isimler akla geliyor. Şimdi biz hem bu isimleri yıpratmış oluyoruz zikrederek ama bu kadar konuşulduktan sonra da bunları ifade etmek lazım. Rahmi Turan'a düşen böyle bir yazı yazdıysa bu ismin kim olduğunu açıklamak olmalı."

Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur Ve ayrıca hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır @aydemirbulent pic.twitter.com/7ci2FrCNTL — İlhan Kesici (@ilhankesici) November 21, 2019

​Aydemir'in görüşlerine CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kişisel Twitter hesabında yanıt verdi:

"Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur. Ve ayrıca hayatımın hiçbir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır."