Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz topraklarına dönmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki topraklarına dönmeye başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı" dendi.

Paylaşımda bir videoya da yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. https://t.co/dB0XNbcZph#MSB #TSK pic.twitter.com/Vxd7NYuBqH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019

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