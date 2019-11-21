Kayseri'de bin 300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde bin 300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Türkiye'de ismi zikredilen yeraltı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yeraltı şehri keşfedildi" dedi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisive beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay daha önce sık sık yeraltı şehrinin bulunduğu belirtilenBüyükbürüngüz Mahallesi'nde araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan bin 300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Kentte heyecan yaratan gelişme sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeraltı şehrinde incelemede bulundu. Yeraltı şehrinde önümüzdeki günlerde temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamasında, bin 300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye’de ismi zikredilen yer altı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yer altı şehri keşfedildi. Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak" dedi.