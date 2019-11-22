Termik santrallere baca filtrelerinin takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifinin AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmesine tepki gösteren sanatçı Sumru Yavrucuk, "Termik santrallerin çevresinde yaşayanların sağlık giderleri evetçiler tarafından karşılansın" dedi.