Sumru Yavrucuk: Termik santrallerin çevresinde yaşayanların sağlık giderleri evetçiler tarafından karşılansın

Sanatçı Sumru Yavrucuk, Termik santrallere baca filtrelerinin takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifinin kabulü sonrası kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
TEMA Vakfı'nın termik santraller için başlattığı kampanyayı alıntılayan Yavrucuk, "Termik santrallerin çevresindeki yerleşimlerde yaşayanların sağlık giderleri evetçiler tarafından karşılansın" diye yazdı.
Termik santrallerin çevresindeki yerleşimlerde yaşayanların sağlık giderleri evetçiler tarafından karşılansın. https://t.co/Npgg7VB0j9— Sumru Yavrucuk (@SumruYavrucuk) November 22, 2019
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