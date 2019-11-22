Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

Çanakkale/Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4whkHpzlQO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2019

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