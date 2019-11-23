'İnce Külliye'de Erdoğan'la görüştü' haberinin kaynağı olduğu ileri sürülen Atilla'dan açıklama

CHP'li Muharrem İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ileri süren 'haber kaynağının' Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğu iddia edildi. Atilla, söz konusu iddiayı yalanladı.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, gizlice Beştepe'ye giderek gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası tartışmalara yol açtı. İnce, "İspatlasınlar, kendimi Taksim'de yakarım" diyerek söz konusu iddiayı 'CHP'ye yönelik bir operasyon' olarak nitelendirdi. İddiayı dillendiren ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan ise daha sonra 'belgesiz bir haberi yazdığı için' pişman olduğunu dile getirdi ve bunun bir hata olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmeler yaşanırken, Turan'ın haber kaynağı da merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kişinin Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu iddia etti.

Atilla, bununla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."

Değerli dostlar rahmi turan aynı zamanda benim sitem de yazıyor diye rahmi turan'in yazısını benimle irtibatlayanlari n hepsini mahkemeye verecegim. Çok çirkin.. — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 22, 2019

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