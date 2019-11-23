Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin kuruluş sürecini anlatırken "Biz neler yaşadık? Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye. Bunları aşa aşa geldik” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre İYİ Parti, ‘Güçlü Türkiye Buluşmaları’ kapsamında Antalya’da Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya İYİ Partili yetkililerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

'Yüzde 63 'parlamenter sistem' diyor'

Çalıştayın açılışında konuşan Akşener, güçlendirilmiş parlamenter siteme dönmek isteyenlerin oranının yüzde 63’e yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

“24 Haziran’dan beri güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönme sözünden geri adım atmayan tek siyasi parti İYİ Parti’dir. İYİ Parti an itibariyle -tırnak içinde söylüyorum-, herkesin ağzından algı operasyonu diye kavramlar çıkıyor, bunların tamamında çatlak yaratan tek siyasi harekettir. Nereden biliyorum? Parlamenter sistemi ısrarla dile getiriyoruz. Anket şirketleri 2 aydır parlamenter sistemi vatandaşa soruyor. Ondan evvel araştırma şirketleri bu soruyu sormuyorlardı. Ama biz ısrarla devam ettik geri adım atmadan. Akıllı, bilimsel ve akla uygun bir dille ısrar ettiğimiz için artık 2 aydır soruluyor. Sonuç; ilk ay güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeli diyenler yüzde 52, ikinci ay ise yüzde 63. Türkiye’deki o meşhur algıları paramparça ediyorsunuz, ediyoruz.”

‘İftiraların karşılığı İstanbul'u kaybetmek oldu'

31 Mart’taki yerel seçimler sürecine de değinen Akşener, “31 Mart seçimlerine giderken malum arkadaşların iftirada, çamur atmada, tehditte sınırlarının olmadığını gördük. İçişleri Bakanlığı makamını işgal eden zat, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu Kandil’le sözleşme imzaladı diye bağıra bağıra anlattı. Ben önceden bu zata ‘Yazıklar olsun’ diyordum, artık demiyorum. Ama onun karşılığı İstanbul’u kaybetmek oldu” dedi.

‘Bu ülkeyi bayram sofrasına oturtacağız'

“Bana hep Türkiye hayalin nedir? diye sordular” diyerek sözlerine devam eden Akşener, “Benim şahsen hala vazgeçmediğim ve sizin de arkasında durduğunuza inandığım bir hayalimiz var. O da bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak. Bu ülkede Allah nasip ederse milletimizin de teveccüh göstereceğine inanıyorum. O bayram sofrasına bu ülkeyi oturtacağımıza inanıyorum. Peki nedir bayram sofrası? Gençleri bilemem ama benim yaşımdakiler bilir, ya anneanne ya babaannenin evinde toplanılır. Diyarbakırlı damat da oradadır, Edirneli gelin de oradadır, kulağı küpeli, saçında at kuyruğu, kolunda dövmesi olan kuzen de oradadır. Saçı mora boyanmış yeğen de oradadır” diye konuştu.

İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde büyük zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Akşener, “Biz neler yaşadık? Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye. Bunları aşa aşa geldik” diye konuştu.

‘Balıkesir'i kaybedince ağladım'

Meral Akşener, “Balıkesir’in kaybında oturup, ağladım. Mersin’deki malum hadisede kendime gelemedim. Ama en mutlu olduğum şey, Türkiye’nin her bölgesinden ilçe belediyesi bile olsa çıkarmamız olması. En çok Muş’a sevindim” dedi.

'Belediye başkanlarının zenginleşmesine göz yummayacağız'

Çalıştay’da bulunan belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine seslenerek tek bir isteği olduğunu söyleyen Akşener şöyle devam etti:

“Hiçbir belediye başkanının zenginleşmesine, yakınlarının zenginleşmesine, vatandaşına verdiği sözleri yerine getirmemesine göz yummayacaksınız. Vatandaşımıza, milletimize verilmiş her sözün yerine getirildiğini görmek için onun takipçisi olacaksınız ve İYİ belediyecilik anlayışı içerisinde ortaya koyduğumuz adalet, hakkaniyet, liyakat ve ortak akıl gibi konularda rüşvet, akraba kayırma gibi konularda toz zerresi kadar taviz vermeyeceksiniz. Bunu yapacağınıza olan inancım tamdır.”