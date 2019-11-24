Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı: Oku, düşün, uygula, neticelendir

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.
#24KasımÖğretmenlerGünü https://t.co/kJ0CbX0asF pic.twitter.com/3gLagoAZ26— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 24 ноября 2019 г.
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu videoda, "Öğretmen, elinde bir meşale toplumu aydınlatır. Toplumun önderidir, toplumun lideridir öğretmen. O nedenle öğretmen toplumun en saygın kişisi olmak durumundadır. Biz, mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz. Öğretmenleri yüceltmemizin, onları saygın kılmamızın temelinde bu unsur, bu düşünce yatmaktadır" ifadelerinin yer aldığı konuşmasını paylaştı.
#24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/V4Hc1Dllv8— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 24 ноября 2019 г.
Videoda ayrıca, "Öğretmen sevgidir, eğitendir, koruyandır, umuttur. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" mesajı yer aldı.
Ziya Selçuk öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız."
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğretmenlerle Anıtkabir'de— Biz10 TV (@Biz10TV) 24 ноября 2019 г.
Bakan @ziyaselcuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı notta "Bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.#24KasımÖğretmenlerGünü pic.twitter.com/UltofcJKoa
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