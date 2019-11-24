Erkekler, kadına şiddeti protesto etti

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' öncesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi, kadına yönelik şiddete ‘hayır‘ demek için bu kez erkekleri organize ettiği bir etkinliğe davet ederek farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Eskişehir'in Hoşnudiye mahallesindeki Ulus Anıtı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, şunları söyledi:

"Bu eylemin eyleyeni erkekse, erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü destek verdi. Umarım bu hareketimiz, uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili şekilde 'dur' diyebiliriz."

CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da aralarında olduğu grup, daha sonra Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Kadına yönelik şiddeti protesto içerikli dövizler taşınan yürüyüşe, dernek üyesi kadınlar da düdük çalarak destek verdi.