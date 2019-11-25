Kaftancıoğlu 'Beştepe'ye giden CHP'li' haberini yorumladı: Bu siyasi bir olaydan ziyade bence bir gazetecilik ayıbı

Haberin hem İnce hem Erdoğan tarafından yalanlandığına ve haberin kaynağı olan Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla'nın 'isim' açıklamadığına dikkat çeken Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"CHP İstanbul İl Başkanı olarak işimle yoğunlaşıyorum, işimle ilgileniyorum. Ama size şunu söyleyeyim bu haberle ilgili siyasetçilerden daha çok gazetecilerin bunun üzerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu siyasi bir olaydan ziyade bence bir gazetecilik ayıbıdır. Bence gazetecilerin oturup özellikle havuz medyasındaki gazetecilerin siyaseti ya da CHP'yi tartışmak için fırsat bulmaları yerine bu gazetecilik nasıl oldu da bu hale geldi, nasıl oldu da gazetecilik üzerinden tetikçilik yapılırmış sorusunu gazetecilik yapan sizler aracılığı ile ben kendine gazeteci diyenlere sorulmasını, tartışılmasını isterim."