Uğur Dündar: Bana haberi getiren kişi Tuncay Özkan değil

CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kendisine de servis edildiğini belirten Sözcü yazarı Uğur Dündar, yeni açıklamalarda bulundu. Dündar, haberi servis eden kişinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan olmadığını duyurdu.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, kişisel Twitter hesabında CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Dündar, şunları söyledi:

"Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama; İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin Tuncay Özkan olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan'la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım. İddia doğru değil. Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın."

Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama:

İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin @ATuncayOzkan olduğunu,benim teklifi reddettiğimi yazıyor.

Özkan'la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım.İddia doğru değil.

T.Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 25, 2019

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