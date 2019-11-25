İstanbul'da et satılan 5 bine yakın yer uygunsuz bulundu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetlenen işletmelerden 4 bin 500'ünün uygunsuz bulunduğunu açıkladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, "26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri işletmelerinin hijyen koşulları, fiziki şartları ve etlerin sıcaklıkları denetlendi.

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İşletmede çalışanların hijyen ve işletmenin hijyen durumlarını kontrol ediyoruz. Burada kırmızı etten numune aldık. Tür tayini yapacağız. At, eşek, katır ve domuz eti var mı diye bakacağız. Ayrıca mikrobiyoloji açıdan herhangi bir sorun var mı bakacağız" diye konuştu.

'Yaklaşık 4 bin 500 işletmede uygunsuzluk tespit ettik'

Denetimlerin gece ve gündüz rutin olarak yapıldığını belirten Karaca, "İstanbul’da 110 bin işletmede 2019 yılında 191 bin denetim yaptık. Yaklaşık 4 bin 500 işletmede uygunsuzluk tespit ettik. 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu" dedi.

Vatandaşlara uygunsuz yerleri ihbar etmesi tavsiyesinde bulunan Karaca, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Eğer bir işletmede gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattı'na bildirdikleri takdirde biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemleri yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.