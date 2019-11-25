Kayıt
23:20 25 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Uğur Dündar: CHP'ye yapılan bir kumpasın bozulduğuna inanıyorum

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol

    Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz'ın, 'Uğur Dündar, Talat Atilla'yı koruyor' sözlerinin ardından programa bağlanan gazeteci Uğur Dündar, "Konuyla ilgili ne biliyorsam yazdım. CHP'ye yapılan kumpasın bozulduğuna inanıyorum" diye konuştu.

    © Fotoğraf : YouTube
    Talat Atilla: Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır
    Beştepe'ye giden CHP'li kim?' tartışması her geçen gün daha da karmaşık hale gelerek karmaşık bir boyuta gelmiş durumda. Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa yurt dışından bağlanan gazeteci Uğur Dündar, aynı programda 'Uğur Dündar, Talat Atilla'yı koruyor' diyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a yanıt verdi.

    Dündar şöyle konuştu: ''Günlerdir hayret ediyorum. İlkeli bir duruş sergilemiş, dürüst, şeffaf anlayışla ne biliyorsam kamuoyuyla paylaşmışım. 'Bunun belgesi yok, ben bu işe girmem' demişim. Gazeteci ağabeylerimizin, okullarda hocalarımızın öğrettiğini uygulamışım. Mezardan babam çıksa bana doğru olmayan, belgeleyemediğim şeyi söylerse onu haber yapmam. 'Uğur Dündar şunu koruyor, bunu koruyor' gibi manipülasyonlar doğru değil. Ben kimseye iftira atmam. 'Bu haberi Talat Atilla'ya o götürdü, bu götürdü' diye bir şeye girmem. Ben bunun CHP'ye kumpas olduğunu ilk günden söylemiş insanım. Nedim Şener kardeşim de biliyor gerçekleri, İsmail Saymaz'la da konuştum. Bülent Kuşoğlu'nu töhmet altında bırakacak hiçbir açıklama yapmam. Talat Atilla kendisi seri Tweetler attı. 'Ben bu haberi Uğur Dündar'a, Rahmi Turan'a vermekle yanlış yaptım, kendim kullanmalıydım' dedi. Ayrıca bana dedi ki, 'bunu kullanırsam kaynağım zarar görür'. Talat Atila demiş ki, 'kaynağım CHP'li' demiş. Ben bunun üzerine kalkıp da 'Talat Atilla'nın kaynağı bu' dersem müfteri durumuna düşerim''.

    Yılman: Köşenizde yazmıyorsunuz ama kaynağınızın iddiasına inanıyorsunuz

    Buna karşılık olarak Habertürk yazarı Sevilay Yılman da şöyle konuştu: ''Uğur Abi büyüğümsünüz, saygı duyuyorum. Diyorsunuz ki 'Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın'. CHP'yi işaret ediyorsunuz. Siz güvenmeyip de belgesini ortaya koyamayan gazetecinin haberini yazmıyorsunuz köşenize, o adamın CHP'den aldım iddiasına inanıyorsunuz? CHP'li araştırın diyorsunuz...''

    © DHA /
    Rahmi Turan: Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı, ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor

    Dündar: Ben CHP Genel Başkanı'nın yerinde olsam bunu çıkarırdım

    Uğur Dündar son olarak "Bu konuda ne biliyorsam yazdım. Benim bu konuya daha fazla karıştırılmam hakikaten gazetecilik ahlakıyla bağdaştırılacak bir durum değil. Ben CHP'ye yapılan bir kumpasın bozulduğuna inanıyorum. Talat Atilla'ya da bu bilgiyi verenin kulağına CHP'yi karıştırmak isteyen bazı güçler mi? Ben CHP Genel Başkanı'nın yerinde olsam bunu çıkarırdım".

    Yılman Uğur Dündar'ın attığı tweetlere işaret ederek, "CHP'yi kesin kaynak olarak gösteriyor, 'araştırılsın' diyor. Ben de diyorum ki neden Talat Atilla'ya inanılıp da CHP araştırılsın deniyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Sevilay Yılman, Habertürk TV, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Rahmi Turan, CHP, Talat Atilla, Uğur Dündar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yalta'daki Villa Elena Oteli'nde düzenlenen Kırım Moda Haftası kapsamında iç çamaşır ve mayo koleksiyonları da tanıtıldı.
    Yalta, Kırım Moda Haftası’na ev sahipliği yaptı
    Karikatür
    'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet