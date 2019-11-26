Hatay'da vahşet: 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu. Kedinin adının 'Boncuk' olduğunu söyleyen Fadime Bastık, "Ne istediler kedimden, zaten konuşamıyor" diye konuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi, Atatürk aaddesi üzerinde temizlik çalışmaları yapan belediye personeli, bacakları kesilmiş kedi ölüsüne rastladı. Kedi, İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından sahildeki boş bir alana gömüldü.

Kediyi bulan temizlik işçisi Abdulselam İpek, kedinin yanına hareketsiz durduğu için gittiğini, daha sonra dört ayağının kesilmiş olduğunu fark ettiğini anlatarak "Çöp toplayan arkadaşlar geldi alacaktı, ben de o esnafa resmini çektim. İnanılmaz bir şey, ben de şok oldum" dedi.

'Ne istediler kedimden, zaten konuşamıyor'

Öte yandan bacakları kesilen sokak kedisini daha önce besleyen 66 yaşındaki Fadime Bastık, hayvanın ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kedinin adının 'Boncuk' olduğu ve kediye günlük yemek verdiğini söyleyen Bastık, "Ben gece gündüz bunlara bakıyorum. Yazın eve dahi gitmiyorum. Benim hayatımda bunlardan başka kimse yok. Ne istediler kedimden, zaten konuşamıyor" ifadelerini kullandı.

Bastık, kedinin ölmesine neden olanlardan şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.