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14:59 26 Kasım 2019
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    Sancaktepe'de düzenlenen törenle TBM (Tunnel Boring Machine) makinası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi.

    Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışma başladı

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    Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları törenle başlatıldı. 8 istasyondan oluşacak hattın uzunluğu 10.9 kilometre, yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hatla saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak.

    Sancaktepe'de düzenlenen törenle TBM (Tunnel Boring Machine) makinası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi.

    ​Törende hattın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, toplu ulaşımın İstanbul’un en önemli konularından biri olduğunu ve bu konuda çeşitli çözümler ürettiklerini belirterek, "Metro, birinci işimiz. İstanbul'da metroyu en üst seviyeye taşıma konusu, milli bir meseledir. Yüzlerce kilometrelik metroyu bu şehre kazandırmamız lazım. Başladığı ilk gün, Sayın Sözen'den itibaren, emeği geçen her büyükşehir belediye başkanına tek tek teşekkür ediyorum. Bizim de bir iddiamız var: Daha fazlasını yapabilmek" diye konuştu.

    Göreve geldiklerinde toplam 8 metro hattının durmuş vaziyette olduğunu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı'ndan sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını dile getiren İmamoğlu, sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hataları ve metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracaklarını da vurguladı.

    ‘'Tümüyle çözdük' deme şansınız yok ama…’

    Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

    © AA /
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    "Özellikle İETT hatlarını, uzun değil kısalaştıracak, ekspres hale getirip, diğer toplu ulaşım hatlarımızı destekleyici hale getireceğiz. Aynı zamanda deniz ulaşımına ağırlık verip diğer toplu ulaşım araçlarını buluşturan noktaları daha etkin hale getireceğiz. Yani tümüyle entegre bir sistemi İstanbul'da var edeceğiz. 'Tümüyle çözdük' deme şansınız yok ama mümkün olduğu kadar çağdaş, toplumun rahatsız olduğu değil keyifle günlük seyahatini yaptığı ve hayatının büyük bölümünü toplu ulaşımda değil işinde, gücünde ve sosyal yaşamında geçirdiği bir İstanbul var etmek istiyoruz.

    'Kim kolunu çekerse biz kolumuzu uzatıp onun kolunu yakalamaya dönük mücadelemizi vereceğiz'

    İstanbul'un gücü başkadır, potansiyeli farklıdır. Dünya durur İstanbul durmaz. Buna göre birbirimizi desteklemeliyiz, topyekun hareket etmeliyiz. 16 milyon insanımızın yüreği İstanbul için çarpmalı. Doğru kararlar almalıyız, bu konuda iş birliği yapmalıyız. Bu işin merkezi hükûmeti, İstanbul belediyesi, ilçe belediyesi yok. Bu işin önünde engel değil, herkesin bu tarz işlerin önünde yardım eden bir karakterle hareket etmesi lazım. Biz buna hazırız. Kim kolunu çekerse biz kolumuzu uzatıp onun kolunu yakalamaya dönük mücadelemizi vereceğiz. Yani iş birliği konusunda biz kendimizi en yürekli kurum olarak görüyoruz. Hangi kişi, hangi mevki, hangi siyasi makam olursa olsun. Bu ortaya koyduğumuz toleransın, birleşme duygusunun karşılığıdır bu duyulan güven.

    'Herkes alkışlayacak, bu kadar basit'

    Gelinen noktada imzalar atılmıştır, İBB, müteahhitler, Ankara iş birliğini kutluyoruz. Herkes alkışlayacak, bu kadar basit. Bir hizmetin sahibi devlettir, kamudur, millettir. Siz sadece o süreci o gün başarıya kavuşturan aracı konumundasınızdır. Onun için başarılarımızla övünelim ama asla sahibi demeyelim. Haddimize değil. Her proje ne bir partiye aittir ne makamdaki kişiye aittir. Partimizin benim projem ifadesini kimse ağzımızdan duymayacak. Milletçe biz yaptık. 

    Sadece Avrupa değil, başka ülkelerle bu süreci destekleyici irtibatlarımız sürüyor. Metro veya farklı duran projelerin her birini harekete geçireceğimiz gibi öncelediğimiz bir çok projemiz için kaynak ve yatırımcı iş birliğini ortaya koyup artı yeni bazı finansman modelleriyle İstanbul'u buluşturarak yani yap-işlet-devlet projesini daha farklı anlayışlarla yeni projelerinin İstanbul'a kazandırılmasında özenle hareket edeceğiz. İETT hatlarını kısalaştırarak ekspres haline getirip diğer toplu ulaşım hatlarımızı desteleyecek hale getireceğiz. Deniz ulaşımıyla diğer toplu taşımaları buluşturan alanları daha etkin hale getireceğiz. 

    Vatandaşlarımız, Sultaybeyli'den Yenikapı'ya 50 dakikada varmış olacak, Sarıgazi'den Üsküdar'a da 28 dakikada ulaşmalarını sağlayacağız."

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    Etiketler:
    Şeyma Döğücü, Gökhan Zeybek, Marmaray, İETT, Göztepe, Ümraniye, Metro, Sultanbeyli, Çekmeköy, İstanbul, şantiye, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe
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