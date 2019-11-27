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15:15 27 Kasım 2019
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    'Sahte peygamber' Evrenosoğlu Bursa'da toprağa verildi, cenazeye yaklaşık 3 bin kişi katıldı

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    Türkiye
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    ABD'de beş gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Evrenosoğlu'nun toprağa verileceği mezarlık ise son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

    ABD'nin Virgina eyaleti, Norfolk kentinde tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

    Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

    Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

    © DHA /
    İskender Erol Evrenosoğlu

    Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu.

    Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Evrenosoğlu kimdir?

    1933 yılında Bursa'da doğan Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.

    2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.

    Etiketler:
    Sahte peygamber, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cenaze, Bursa, İskender Erol Evrenesoğlu, ABD
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