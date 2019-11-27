Medya A.Ş.'den çıkarılan iki işçi iade davasını kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş.'de iş akitleri feshedilen iki işçinin açtığı davada, işe iade kararı verildi.

35. İş Mahkemesindeki duruşmada, davacı Samet Baştekin'in avukatı ile davalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dijital Medya A.Ş.'ninkatıldı.

Davacının avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davalı Medya A.Ş.'nin avukatı, tanık bildirmek için süre istediklerini, ayrıca fesih şartlarının oluştuğu hususunda bilirkişi deliline başvurmak istediklerini söyledi. Hakim, tanık dinletme talebi ile dosyadaki deliller hukuki değerlendirme gerektirdiğinden bilirkişi incelemesi talebinin reddine karar verdi.

Hakim, davanın kabulüne, davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan feshin geçersizliğine, davacının Dijital Medya A.Ş.'deki işe iadesine hükmetti.

İstanbul 25. İş Mahkemesindeki duruşmaya ise davacı Seyit Vural'ın avukatı ile davalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dijital Medya AŞ'nin avukatları katıldı.

Duruşma sonunda kararını açıklayan hakim, işçinin işe iadesine hükmetti.