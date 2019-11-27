Ankara'da vergi dairesi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Ayrıntılar geliyor...
Ankara Çankaya'daki vergi dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)