Dolarda son durum: 5.70'li seviyelerden 5.78'e yükseldi

Piyasalarda Rus hava savunma sistemi S-400'ler için Ankara'da test yapıldığı haberleri nedeniyle ABD-Türkiye ilişkileri daha yakından izlenirken dolar/TL hafta başında işlem gördüğü 5.70'li seviyelerden 5.78'e yükselmiş durumda.

Dolar/TL geçen hafta yaklaşık iki ayın en düşüğü olağan 5.6855’e kadar geriledikten 5.70 etrafında oldukça dar bantta seyretmişti. Türkiye’nin S-400 sistemlerini test edeceği haberi sonrasında ise dolar/TL önce 5.75’in üzerine ardından da bu sabah itibarıyla 5.78’e kadar yükseldi.

Dolar/TL bugün saat 07.14 itibarıyla 5.7785-5.7810 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD ile ilişkiler izleniyor

İşlemciler yıl sonunun yaklaşmasının da etkisiyle son dönemde yatay bir seyir izleyen TL’de son iki günde satış baskısının belirginleştiğini ve negatif ayrışma olduğunu doğruluyorlar. Ancak bankacılar değer kaybının “sınırlı” kaldığında da hemfikirler.

ABD Türkiye’ye, S-400’den vazgeçmesi için çağrıda bulunurken Türkiye ise bunun söz konusu olmadığı mesajı veriyor.

Piyasalarda ise iki ülke arasındaki ilişkiler bir süredir daha yakından izlenirken bu süreç TL’de bazen baskı bazen ise sert kazançlar yaratabiliyor.

Yılın son faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.