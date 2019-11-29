T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a Fuat Avni davası

Fuat Avni hesabından yapılan paylaşımların haberleştirilmesi nedeniyle T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan hakkında 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım' iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

T24'ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'a, Mart 2014-Nisan 2016 arasında 108 adet Fuat Avni tweet’inin haberleştirildiği gerekçesiyle dava açıldı.

T24’te yer alan habere göre iddianamede, 'Akın'ın örgüt ile hiyerarşik bağı olmadığının tespit edildiği, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber ve yazı yayımladığı2 kaydedildi.

Ancak, 'kast unsurunun takdiri mahkemeye ait olmak üzere, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek suçundan yargılama yapılması' talep edildi.

Twitter’da Fuat Avni hesabından yapılan paylaşımları haberleştiren T24, BirGün, Diken’in de aralarında bulunduğu yayınlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Doğan Akın hakkında açılan dava ise, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Akın, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde düzenlenen 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Örgüt bağı bulunamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Akın hakkında yapılan araştırmanın sonunda örgüt bağına ilişkin veriye ulaşılamadığı belirtildi:

"İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20/05/2019 tarihli yazısı ekinde gönderilen rapora göre; Bylock, Bank Asya hesap hareketleri, örgütün tepe yönetimi ile irtibat, örgüt ile iltisaklı vakıf, dernek üyelikleri, SGK kayıtları gibi hususlar ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin FETÖ/PDY hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir veriye ulaşılamamıştır."

Ayrıca banka hesapları da incelenen Doğan Akın hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) gönderdiği CD ve rapora dayanılarak 'şüphelinin 2013 yılı sonrasında örgütle iltisaklı kişilerle mali ilişki içinde olmadığı' belirtildi.

İddianamenin "Netice ve Talep" bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"... İnternet sitesinde yukarıdaki yayınlar devam ederken şüpheli Ahmet Doğan Akın'ın Genel Yayın Yönetmeni ve sitenin sahibi olduğu, şüphelinin konumu itibarıyla bilgisi dışında örgüt hesabının yukarıda belirtilen paylaşımlarının sitede yayımlanamayacağı, bu haliyle internet sitesindeki örgüt hesabının paylaşımlarının yayınlanmasından şüphelinin sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Şüpheli ile ilgili yapılan diğer tespitler dikkate alındığında, şüphelinin terör örgütü ile hiyerarşik bağı olmadığı tespit edilmiş, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber ve yazı yayımladığı belirtilmiştir.

“Toplanan deliller uyarınca kast unsurunun takdiri mahkemesine ait olmak üzere şüphelinin 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek' suçundan yargılanması gerektiği kanaatine varılmıştır."