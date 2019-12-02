Zeyrek: İmamoğlu şarap içmedi, su içti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldıkları etkinlikte şarap içtikleri yönündeki iddiayı değerlendirdi. Söz konusu etkinlikte kendisinin de bulunduğunu ifade eden Zeyrek, bu iki ismin şarap değil, su içtiğini kaydetti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek sosyal medya hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı yemekle ilgili olarak “Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun şarap içtiği bu şatafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı?” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

SİZCE CANAN KAFTANCIOĞLU,

EKREM İMAMOĞLU’NUN ŞARAP İÇTİĞİ BU ŞAKAFATLI SOFRAYI

NİÇİN SOSYAL MEDYAYA SIZDIRDI?

YORUMLARINIZI ALALIM😉 pic.twitter.com/Fbmo4Ch3EP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 1, 2019

​Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ise kendisinin de etkinlikte olduğunu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun şarap içmediğini söyledi. Hesabın organizasyonu gerçekleştiren iş insanları tarafından ödendiğini de açıklayan Zeyrek, gizli saklı bir durumun olmadığını ve görüntülerin sızdırılmadığını belirterek, “Ümraniye'de bir hemşehrimizin mekanında yaptık ve görüntüler mekanın Instagram hesabında ‘story' olarak yayınlandı” dedi.

Organizasyonun ‘içkili’ olmadığını vurgulayan Zeyrek, masada bulunan şarabın yerel üretim olduğunu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından, İzmirli üreticilere destek için ‘sunum’ amaçlı getirildiğini dile getirdi. Zeyrek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ise tercihini su ve sodadan yana kullandığını belirtti.

'Binali Yıldırım da etkinliğe katılmıştı'

Kars’ı ve kentin ünlü kaz etini tanıtmak için Kars ve Ardahanlı bir grup tarafından her yıl düzenlenen yemeğin bu yıl ki adresinin İstanbul olduğunu belirten Zeyrek, geçen yıllarda da eski Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Ankara'da bir araya geldiklerini ifade etti. Zeyrek, tanıtım yemeğinin farklı şehirlerde de düzenlendiğini söyledi.