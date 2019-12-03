Rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi

Kadıköy Salıpazarı'nda geçen hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi.

Rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldihttps://t.co/ySmx6GREwf pic.twitter.com/wBFuVleazi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 3, 2019

​Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

DHA’nın aktardığına göre geçen Cuma günü Salıpazarı'nda meydana gelen olayda, pazarda tezgah açan Mehmet Pekcan'ın eli çadırı kurarken ipe takıldı. Fırtına nedeniyle çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi.

‘2-3 dakika sürdü, bana sorarsanız daha fazla gibi geldi’

‘Havadayken en çok merak ettiğim ne zaman ve nasıl aşağıya ineceğimdi’

Metrelerce havalanan Mehmet Pekcan o anları anlattı. Pekcan, "Cuma günüydü. Rüzgar şiddetliydi. Çadır büyüktü. Elim takıldı ve elimi kurtaramadığım için havalandım bir anda. En sevindirici tarafı zararsız kazasız bir şeklide aşağıya inişim oldu. 2-3 dakika sürdü, bana sorarsanız daha fazla gibi geldi" dedi.

Pekcan, "Havadayken en çok merak ettiğim ne zaman ve nasıl aşağıya ineceğimdi. 8-10 adam boyu havalanmışım. Heyecanlandım çok fazla. Paraşüt gibi aşağıya indim. Çok sert de inebilirdim. Allah yüzümüze güldü. Sesleri de duyuyordum adam gitti diyorlardı" ifadelerini kullandı.

© DHA / Kadıköy'de Mehmet Pekcan isimli pazarcının eli, çadırın ipine takılınca şiddetli rüzgarla birlikte metrelerce havalandı. O anları anlatan Pekcan, "Elim takılınca 8-10 adam boyu havalandım. Paraşüt gibi, hafif şekilde aşağıya indim" diye konuştu.

'Kardeşimi havada görünce şoka girdim'

Pazarda kardeşi gibi esnaf olan Oktay Pekcan panik yaşadığını söyleyerek, "Şoktaydım o an. Kardeşim çok yukarıda. Her şey olabilirdi. Hemen ipe yapıştım. İpi çektim elim yara oldu. Şükür kardeşim sağ salim aşağıya indi. Çadır sürekli yalpaladı. İndi kalktı indi kalktı. Elinin sıkıştığını fark etmedik. Yardıma gelen esnaf arkadaşımız Özgür'e sürekli özgür bırak diye seslenmeye başladı. Tamamen hava şartları, çadırın büyüklüğü. 15-20 saniye havada gördüm kardeşimi" diye konuştu