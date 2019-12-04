Altaylı: Burak Yılmaz ve Mustafa Cengiz'in çakar kullanma hakkı yok, İstanbul Emniyeti gerekeni hızla yapmalı

Fatih Altaylı, Habertürk'te 'Şaşırmayacağım ama şaşırıyorum' başlığıyla yayımlanan yazısında önceki akşam Spor Saati programında Emin Çağlar'ın, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın otomobilinde çakarlı lambalar kullandığını gördüğünü anlattığını aktardı.

"Ben de 'Ben de gördüm hatta kim olduğunu bilmiyordum, Beşiktaşlı olan şoförüm o otomobilin Burak Yılmaz’a ait olduğunu söyledi' diye teyit ettim. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bu sözlerimizi ihbar olarak kabul etmesini rica ettim" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Bir grup Beşiktaşlı gerek mail gerekse sosyal medya yoluyla 'Burak Yılmaz kim sen kim, takar takar sana ne?' gibi mesajlar iletmeye başladılar. Program sonrasında bu mesajlara şöyle bir baktım. Güldüm. Aynı tipler, daha önce 'Sahtekar Burak Yılmaz Beşiktaş’ın kapısından giremez' paylaşımı yaparlarmış meğer. Ben ise o günlerde 'Bunlara bakmayın. Burak gelir iki gol atar Beşiktaş için bunlar en sıkı Burak Yılmazcı olurlar' diyordum. Bazı izleyiciler ise 'Haklısınız ama bu da var' diyerek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Mercedes marka makam otomobilinin çakarları yaka yaka stattan çıkarken görüntülerini yollamışlar. Burak Yılmaz’ın ne kadar çakar kullanma hakkı var ise Mustafa Cengiz’in de o kadardır. Yani böyle bir hakları yoktur. İstanbul Emniyeti gerekeni hızla yapmalıdır."