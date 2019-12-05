Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine dair açıklama: Eleştiriler kızımızın geri dönmesini sağlamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in Özgür Arduç adlı cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Özdemir'in ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Soylu, soruşturmanın devam ettiğini ve katil zanlısının adliyeye sevk edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Söyledikleri var, söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor? Elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Şu andan itibaren hem savcılık, kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacaklar. Daha önce bir tanışıklıkları olmadığı, böyle bir süreç içerisinde bulunmadıkları aşikar. Bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıklıkları söz konusu değil. Farklı bir durum söz konusu. İnşallah bu durumu tamamen tespit edip, bu cinayetin neden ve niçin gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz.

Arkadaşlar yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık ve binlerce firariyi yakaladık ve devam ediyoruz. Bunların bir kısmı bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hüküm verilip kanun kaçağı durumunda olanlar var. Elbette ki bu kişi de sizin de bahsettiğiniz süreç içinde gerek başsavcılık çerçevesinde kanun kaçağı olduğu duyurularla her tarafa ifade ediliyor ve ekiplerimiz arıyor.

Ama böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınacağını ve her firarinin bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil. Bizim görevimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Hepimizin görevi bu. Elbette ki bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bütün bu eleştiriler bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Ve hakikaten evinde hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız."