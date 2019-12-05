İmamoğlu kızı için kırtasiye alışverişinde: Ya sabah 'Almadan gelme' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kızı Beren için kırtasiye alışverişi yaptı.

İmamoğlu, satış görevlisinin "Başkanım Beren sipariş mi verdi size?" şeklindeki sorusu üzerine "Ya sabah 'Almadan gelme' dedi onun için... Hayır bir de arkadaşlarına da istedi. Niye istedi anlamadım. Bir şeyler yazacaklarmış, imzalayacakmışım" ifadesini kullandı.